В полицию переданы материалы для возбуждения первого уголовного дела по продаже снюса

В Свердловской области скоро могут возбудить первое уголовное дело в отношении продавца снюса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора, сейчас в отношении него проводится доследственная проверка. Санврачи заподозрили, что его действия вредят жизни и здоровью граждан. Материалы переданы в правоохранительные органы.

Всего по состоянию на 9 января свердловское управление Роспотребнадзора проверило на предмет наличия снюса 3489 магазинов, 180 ресторанов и кафе, трех поставщиков и одного изготовителя. Снюс был найден в 29 магазинах, одном кафе и у одного изготовителя.

Изъято из оборота 173 партии, содержащих 11 568 потребительских упаковок снюса, в том числе 59 партий объемом 426 упаковок – импортного производства. Продукция будет уничтожена.

Составлено 18 протоколов об административном правонарушении, выписано 17 штрафов на общую сумму 870 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области с сентября по декабрь 2019 года больше десятка детей отравились снюсами и продукцией с содержанием никотина.

Екатеринбург, служба информации

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