На Урале трое годовалых детей отравились продукцией с содержанием никотина

В Свердловской области за 4 месяца больше десятка детей отравились снюсами и продукцией с содержанием никотина.

Главный внештатный специалист – токсиколог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал «Новому Дню», что с сентября по декабрь этого года по Екатеринбургу зафиксировано 8 случаев отравления – все несовершеннолетние от 10 до 17 лет. «Отравлений тяжелой степени – с нарушением сознания и дыхания – не было. Отмечалось головокружение, тошнота, многократная рвота, что было поводом для обращения за медицинской помощью. Риск того, что возможен летальный исход по типу остановки сердца – он есть», – добавил он.

Как рассказали агентству в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, в других городах региона зафиксировано три случая, когда пострадавшими оказались годовалые дети. У малышей медики диагностировали отравление продукцией с содержанием никотина.

Добавим, все отравившиеся дети живы.

Екатеринбург, служба информации

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