В Екатеринбурге прошли одиночные пикеты в поддержку осужденного студента Егора Жукова (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня прошли одиночные пикеты в поддержку студента Егора Жукова, который получил условный срок за «публичные призывы к экстремизму с целью свержения конституционного строя». Организаторами акций выступило местное отделение либертаринской партии России. Активисты стояли с плакатами напротив здания УрФУ на проспекте Ленина и возле почетного консульства Австрии на улице Первомайской.

«Хоть Егор Жуков и был отпущен с условным сроком, но это всё-таки срок, всё-таки суд посчитал его виновным в том, чего Егор не совершал. В его поддержку екатеринбуржские либертарианцы вышли на пикеты, против несправедливости и за честный суд», – сообщается в твиттере партии.

Напомним, сегодня Кунцевский районный суд Москвы осудил 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова на три года условно. Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Правоохранители нашли экстремизм в четырех видеороликах, которые студент выложил на своем канале в YouTube во время летних массовых протестов в Москве. Егор Жуков свою вину не признал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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