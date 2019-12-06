Студенту Егору Жукову дали условный срок по делу о призывах к экстремизму за ролики в YouTube

Кунцевский районный суд Москвы вынес приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму с целью свержения конституционного строя (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему дали три года колонии условно с испытательным сроком два года. Кроме того, Жукову запретили пользоваться интернетом в течение двух лет. Правоохранители нашли экстремизм в четырех видеороликах, которые студент выложил на своем канале в YouTube. Гособвинение просило приговорить Жукова к четырем годам колонии и запретить подсудимому пользоваться интернетом на протяжении 2,5 лет. Студент вину не признал.

Прокурор заявил на судебном заседании, что вина Жукова полностью доказана. «Показания Жукова подтвердили доказательства его вины: канал принадлежит ему, он записывал ролики сам, у себя дома… статуэтка в виде трех лягушек, голубая рубашка и Гадсденовский флаг (либертарианский флаг – прим. ред.) подтверждают, что это его квартира», – цитирует прокурора «Интерфакс». Суд признал представленные обвинением доказательства достоверными.

Защита Жукова заявила об абсурдности обвинительного заключения и попросила суд оправдать студента. По словам адвоката Мурада Мусаева, его подзащитный «никогда никого не призывал бороться с властью насильственными методами, а, напротив, всех и каждого от этого активно отговаривал».

Егор Жуков 2 августа был арестован по уголовному делу о «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ) по итогам протестной акции 27 июля в центре Москвы. Через месяц с него сняли обвинения по 212-й статье, но возбудили новое уголовное дело – о публичных призывах к экстремизму. Во время следствия он находился под домашним арестом.

Росфинмониторинг в сентябре внес Жукова в песписок террористов и экстремистов.

Массовые протесты прошли в Москве после отказа властей регистрировать на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции. В начале сентября суды стали выносить жесткие приговоры участникам акций протеста. В частности, Данила Беглец получил два года колонии за то, что взял за руку полицейского, Евгений Коваленко – три с половиной за урну, брошенную в сторону Росгвардейца, Кирилл Жуков – три года за то, что взмахнул рукой перед шлемом силовика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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