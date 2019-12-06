Реальный срок и штраф: суд вынес приговоры еще двум фигурантам дела о «московских беспорядках»

Тверской районный суд Москвы вынес приговор очередному фигуранту дела о «массовых беспорядках» 27 июля Никите Чирцову. Суд признал его виновным в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), и приговорил к году колонии. Обвинение просило дать 22-летнему Чирцову 3,5 годам колонии общего режима. Молодой человек не признал вину. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

По версии следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице Чирцов толкнул полицейского. Молодого человека задержали в Белоруссии 28 августа и через несколько дней выслали в Москву, поскольку он находился в розыске. Задержали его 2 сентября и на следующий день заключили в СИЗО.

Еще одного фигуранта «московского дела» 32-летнего Павла Новикова Тверской суд сегодня приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей и освободил в зале суда. Суд признал его виновным по той же статье, по которой осудили Чирцова. По версии следствия, мужчина на несанкционированной акции 27 июля ударил полицейского пластиковой бутылкой по шлему. Обвинение просило приговорить Новикова к трем годам колонии.

Новикова изначально приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, но затем судья уменьшила его до 120 тысяч рублей из-за содержания под стражей на стадии следствия.

Отметим, что Новиков признал вину, раскаялся и извинился перед правоохранителем.

Ранее сегодня Кунцевский районный суд Москвы вынес приговор 21-летнему студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. Он был признан виновным в публичных призывах к экстремизму с целью свержения конституционного строя (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Жукову дали три года колонии условно с испытательным сроком два года. Правоохранители нашли экстремизм в четырех видеороликах, которые студент выложил на своем канале в YouTube. Студент вину не признал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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