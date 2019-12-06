Участнику июльской протестной акции Емельянову дали условный срок

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор участнику июльской несанкционированной акции протеста в Москве 27-летнему жителю Мытищ Владимиру Емельянову, который схватил росгвардейца за бронежилет. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Емельянова освободили в зале суда. Обвинение просило приговорить его к четырем годам колонии общего режима.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Емельянов силой удерживал сотрудника Росгвардии, «пытаясь повалить на землю и препятствуя выполнению служебных обязанностей». 16 октября мужчину арестовали. Своей вины он не признал. По его словам, он попытался оттащить росгвардейца, схватив его за бронежилет, чтобы помочь задержанному, которого били дубинкой, передает «Медиазона».

Напомним, ранее в пятницу московские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении трех фигурантов дела о «московских беспорядках». Кунцевский районный суд приговорил 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам колонии условно с испытательным сроком два года, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму с целью свержения конституционного строя (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Тверской суд признал виновными в применении насилия к представителю власти Никиту Чирцова и Павла Никитина. Первый получил год колонии общего режима, второй – штраф 120 тысяч рублей. В отличие от Никитина, Чирцов не признал вину. Его защита намерена обжаловать приговор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.19

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