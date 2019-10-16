Участникам московских протестов предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) пятерым участникам июльской протестной акции в Москве. В частности, как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае, Владимире Емельянове и Александре Мыльникове.

«Следствием были собраны и проанализированы сведения о личности указанных лиц. С учетом этого принято решение ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что у работающего курьером Александра Мыльникова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста», – говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка в Москве Лесных, Мартинцов и Мыльников совместно повалив на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, нанесли ему удары ногами. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Баршай напал на представителя Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Емельянов силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю и препятствуя выполнению служебных обязанностей.

«Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», – подчеркнули в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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