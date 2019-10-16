российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 октября 2019, 13:12 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Участникам московских протестов предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) пятерым участникам июльской протестной акции в Москве. В частности, как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае, Владимире Емельянове и Александре Мыльникове.

«Следствием были собраны и проанализированы сведения о личности указанных лиц. С учетом этого принято решение ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что у работающего курьером Александра Мыльникова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста», – говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка в Москве Лесных, Мартинцов и Мыльников совместно повалив на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, нанесли ему удары ногами. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Баршай напал на представителя Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Емельянов силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю и препятствуя выполнению служебных обязанностей.

«Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», – подчеркнули в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.19

«Скоро будем ездить на телегах!» Москва оставила регионы без метро. / Новая пенсионная система может оказаться пшиком: россияне не хотят копить на достойную старость. / Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Жесткое отношение к школьнику: в Москве против учителя возбуждено уголовное дело

Семь лет без зарплаты: в Москве возбуждено уголовное дело против главы управляющей компании

В Москве задержаны фальшивые брокеры: похищено 100 млн рублей

СКР подтвердил новые задержания по делу о «московских беспорядках»

СМИ: в Москве новая волна обысков по делу о летних протестах, есть задержанные

ЧП в Москве: загорелся пассажирский автобус

Подростковые разборки в московской школе: возбуждено уголовное дело

«Унижает, пинает, а тот ползет…» Экс-педагог московской школы рассказала об издевательствах над ребенком-инвалидом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,