Почти 10 тысяч первоуральцев остались без воды в результате коммунальной аварии

Сегодня в 15:00 в экстренные службы поступил сигнал о крупной коммунальной аварии на улице 50 лет СССР в Первоуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения. Без холодного водоснабжения остались 135 многоквартирных домов (с населением 9 527 человек), шесть социальных учреждений (школа, четыре детских сада, городская больница № 3). Организован подвоз питьевой воды. Проводятся восстановительные работы.

Для устранения последствий аварии привлечено восемь человек и пять единиц спецтехники.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 08.12.19

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