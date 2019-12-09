Последствия коммунального ЧП в Первоуральске ликвидированы (ФОТО)

В Первоуральске восстановлено холодное водоснабжение, нарушенное в результате коммунальной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, вода вернулась в дома первоуральцев накануне в 19:10.

Напомним, вчера днем на улице 50 лет СССР лопнул трубопровод, подающий холодную воду. Без воды остались 135 многоквартирных домов (с населением 9 527 человек), шесть социальных учреждений (школа, четыре детских сада, городская больница № 3). Был организован подвоз питьевой воды.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 09.12.19

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