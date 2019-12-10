В Свердловской области стали покупать и пить больше алкоголя

В Свердловской области за 9 месяцев 2019 года увеличилось производство пива, продажа алкоголя и его потребления на душу населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании заксо министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев. По его словам, объем потребления алкоголя на душу населения в регионе составил 5,12 литров в год в переводе на чистый спирт, что примерно на 6 % выше 2018 года. Хотя крепкий алкоголь в регионе не производят, но зато растет производство пива – на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Правительство рекомендует депутатам разработать дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя и формированию здорового образа жизни.

Депутат Анатолий Никифоров поинтересовался у министра, есть ли у свердловских пивоваров налоговые льготы (напомним, ранее он переживал, что владельцы торговых площадей не переживут роста налога на имущество организаций). Дмитрий Дегтярев ответил, что некоторые льготы есть, но даже один крупный производитель пива приносит существенные суммы в бюджет по акцизам. Речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Депутат Егор Шаламовских предложил акцентировать внимание на разъяснении вреда от алкоголя несовершеннолетним. Он привел такие цифры: в 2016 году несовершеннолетними было совершено 2 092 преступления, из них – 401 в состоянии опьянения. В 2017 году эти цифры составили 2 041 и 328, а в 2018-м – 2 129 и 346 соответственно. Он предложил привлечь к этой работе популярных в молодежной среде блогеров.

Людмила Бабушкина заявила, что в связи с этим «следует проанализировать исполнение областного закона об установлении мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

Екатеринбург, служба информации

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