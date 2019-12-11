В Екатеринбурге сильное задымление из-за пожара на Фронтовых Бригад (ФОТО)

В Екатеринбурге начался пожар на улице Фронтовых Бригад. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал поступил некоторое время назад, на Эльмаш к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Пока информации о том, что именно загорелось, нет.

По сообщениям очевидцев, территорию вокруг заволокло густым дымом. Его видно даже из центра города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.19

В Северке начали пилить лед для новогоднего городка в Екатеринбурге. / Подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе привезли в суд (ФОТО). / В Кольцово рейс «Аэрофлота» встретили с полицией из-за матершинника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»