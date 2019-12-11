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Среда, 11 декабря 2019, 10:44 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге сильное задымление из-за пожара на Фронтовых Бригад (ФОТО)

В Екатеринбурге начался пожар на улице Фронтовых Бригад. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал поступил некоторое время назад, на Эльмаш к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Пока информации о том, что именно загорелось, нет.

По сообщениям очевидцев, территорию вокруг заволокло густым дымом. Его видно даже из центра города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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