На Эльмаше горит завод лакокрасочных изделий (ФОТО)

В ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили информацию о пожаре на улице Фронтовых Бригад. Возгорание произошло на территории промплощадки Уральского завода лакокрасочных изделий.

«По предварительной информации, горит разлитая краска на площади 600 квадратных метров. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве.

Там также уточнили, что данных об угрозе взрыва, несмотря на появившиеся сообщения такого рода, нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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