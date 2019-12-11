Площадь пожара на Эльмаше увеличилась (ФОТО)

Пожарные направляют к месту ЧП на Уральском заводе лакокрасочных изделий дополнительные силы и средства. Сейчас там работают 83 человека и 26 единиц спецтехники. Площадь пожара между тем возросла – до 800 квадратных метров.

«Существует угроза обрушения кровли ангара. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Отметим, в ведомстве не подтверждают появившиеся данные о взрывах или об их угрозе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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