Площадь пожара на Эльмаше увеличилась (ФОТО)

Пожарные направляют к месту ЧП на Уральском заводе лакокрасочных изделий дополнительные силы и средства. Сейчас там работают 83 человека и 26 единиц спецтехники. Площадь пожара между тем возросла – до 800 квадратных метров.
«Существует угроза обрушения кровли ангара. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Отметим, в ведомстве не подтверждают появившиеся данные о взрывах или об их угрозе.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 11.12.19
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