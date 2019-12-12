Новый начальник Управления Росприроднадзора по УрФО встретился с губернатором (ФОТО)

Сегодня начальник управления делами и государственной службы Росприроднадзора Тимур Ахунянов представил губернатору Евгению Куйвашеву нового руководителя Уральского управления ведомства Романа Тужикова. Об этом сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики.

Ранее Роман Тужиков работал в должности начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области.

Отметим, что ситуация с защитой окружающей среды в Свердловской области – достаточно напряженная. Недавно на заседании по реализации нацпроектов в Екатеринбурге представитель полпредства Лариса Кузьмина сообщила, что уровень загрязнения воздуха в столице Урала отнесли к категории «повышенный». Другие города области – Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Серов, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Красноуральск – также в зоне риска.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.12.19

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