Суд снова отказал криминальному авторитету-инвалиду в освобождении от наказания

Криминальный авторитет Николай Смовж, приговоренный в 2016 году к 19 годам колонии строгого режима, снова получил отказ на просьбу об освобождении от отбытия наказания по болезни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, отказ вынес Синарский суд Каменска-Уральского с учетом заключения прокурора, который указал, что Смовж знал о своей болезни еще до совершения преступлений, но это ему не помешало их совершить. Суд в постановлении указал, что Смовж действительно инвалид, но условия содержания и медицинское обеспечение в исправительной колонии позволяют ему отбывать наказание и получать необходимое лечение.

Напомним, Николая Смовжа осудили в 2016 году. На его счету множество тяжких преступлений. В феврале 1994 он организовал убийства двух человек в одном из городских кафе. В ноябре 2000 года – взорвал помещение конкурирующей фирмы, в результате чего погиб охранник. Также на его счету убийства людей в 2004 и 2007 годах. 55-летнего криминального авторитета отправили в колонию на 19 лет. Он уже несколько раз пытался выйти на свободу по состоянию здоровья, но прокуратура и суд решали иначе.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 13.12.19

Страшилки от ученых, Radiohead на фортепьяно и еще одно Рождество – Weekrnd (18+). / В детсаду Екатеринбурга снеговиков намотали на деревья (ФОТО). / Куйвашев обязал подчиненных работать в субботу и посоветовал остальным сделать то же самое. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»