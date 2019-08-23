Криминальному авторитету в третий раз отказали в освобождении по болезни

Свердловский областной суд снова отменил постановление нижестоящей инстанции об освобождении из колонии известного криминального авторитета Николая Смовжа по состоянию здоровья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, 3 августа этого года Синарский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил представление начальника ФКУ ИК-2 и ходатайство осужденного Николая Смовжа об освобождении по болезни, но его опротестовал в облсуде прокурор.

Свердловский областной суд отменил постановление Синарского суда потому, что были нарушены уголовно-процессуальные нормы. «Суд установил лишь наличие у осужденного диагноза, включенного в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, однако не исследовал и не дал оценку обстоятельствам, имеющим значение для разрешения ходатайства», – заявили в облсуде. Судебный материал будет направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но теперь – в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Как уже писал «Новый День», Николая Смовжа осудили в 2016 году. Его признали виновным в преступлениях, которые он совершал с середины 90-х. Так, в феврале 1994 года Смовж выступил организатором убийства двух человек в одном из городских кафе. В ноябре 2000 года он устроил поджог (спровоцировавший взрыв) помещения конкурирующей фирмы по приему металлолома, в результате чего погиб охранник. Также на его счету убийства людей в 2004 и 2007 годах. 55-летнего криминального авторитета отправили в колонию на 19 лет. Затем Верх-Исетский райсуд отсрочил ему наказание по состоянию здоровья, но сотрудники прокуратуры региона оспорили это решение в вышестоящей инстанции. Затем Смовжа перевели в ИК-47 в Каменске-Уральском. Синарский суд по ходатайству осужденного освободил его от дальнейшего отбытия наказания в связи с болезнью. Прокуратура снова заявила протест. В сентябре 2018 года облсуд отменил решение Синарского суда, Смовж остался в колонии.

Добавим, что в аналогичной ситуации скоро может оказаться бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов, который месяц назад был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, после чего сразу попал в больницу, а оттуда – в СИЗО, до рассмотрения апелляции. Адвокат Астахова Юрий Морозов ранее говорил «Новому Дню», что у его подзащитного есть заболевание, препятствующее отбыванию наказания, но на практике добиться его освобождения будет очень непросто.

Екатеринбург, Каменск-Уральский, служба информации

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