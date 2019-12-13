Обошлись без крыс: на Новый год резиденция губернатора станет пряничным домиком (ЭСКИЗЫ)

В понедельник, 16 декабря, станет известно, кто будет подрядчиком по новогоднему оформлению резиденции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость контракта – 1 млн 550 тысяч рублей (год назад – 1 млн 400 тысяч рублей). Общий стиль оформления – «пряничный домик». Судя по эскизам, символ наступающего 2020 года по восточному календарю – Крысу – в оформлении резиденции губернатора решили не использовать. Сцена будет оформлена в виде обледеневшей избушки.

В прошлом году новогодняя сцена в губернаторской резиденции была оформлена в виде детской комнаты в стиле ретро. В позапрошлом – резиденция превратилась в фабрику Деда Мороза, которую охраняла, как было указано в техзадании, «собака в стиле стимпанк».

Екатеринбург, служба информации

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