На Урале перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург сегодня утром перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа, которые возвращались с концерта, который прошел в Перми. В автобусе было 53 человека, есть пострадавшие, в том числе подростки.

«Авария, о которой идет речь, произошла в 7:10 по местному времени на 242-м км трассы Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автобусы King Long «Евразия» со свердловскими номерами задремал за рулем, в результате чего не справился с управлением, допустил съезд на полосу встречного движения, где машина перевернулась», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, автобус улетел в кювет, его протащило по снегу, но до деревьев он не долетел несколько метров. В автобусе находились 53 человека, семеро получили травмы, в том числе двое подростков 17 лет, им оказывают медпомощь, решается вопрос о госпитализации.

Водитель серьезных травм не получил, ему госпитализация не потребовалась. Его личность установлена, это житель Артемовского с 9-летним стажем вождения. Его опрашивают.

По поручению начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова, на месте ДТП работают усиленные наряды ГИБДД, которые возглавляет руководитель нижнесергинского УГИБДД Денис Савсюк.

Как уточнил Горелых, по предварительным данным, фанаты Макса Коржа после концерта отправились в ночной клуб, и только в 4 часа утра сели в автобус, который их ждал, – возможно, именно этим объясняется усталость водителя. Пассажиров, которые не получили травмы, отправили в Екатеринбург на попутных автобусах.

Движение на трассе в обоих направлениях регулируют сотрудники ДПС, заторов нет. Точные причины аварии устанавливаются, по итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

Добавлено: как уточнил пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков, за медицинской помощью после аварии обратились 14 человек. Госпитализированных нет.

Екатеринбург, служба информации

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