Возбуждено уголовное дело из-за ДТП с автобусом фанатов Макса Коржа

По факту ДТП, в которое попал автобус с фанатами Макса Коржа, возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, устанавливается точное число пострадавших и тяжесть травм, будут допрошены свидетели, изучена документация перевозчика. Уголовное дело пока бесфигурантное.

Напомним, сегодня утром на трассе упал в кювет автобус, на котором из Перми возвращались в Екатеринбург фанаты певца. После концерта они пошли в клуб и выехали только около 4 утра. По предварительной версии, водитель заснул за рулем. В автобусе было 53 человека. По данным минздрава Свердловской области, за помощью медиков обратились 14 человек, но госпитализация никому не потребовалась. В МВД уточнили, что двое из пострадавших – 17-летние подростки.

Екатеринбург, служба информации

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