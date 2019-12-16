Ушел из жизни екатеринбургский поэт Аркадий Застырец

В Екатеринбурге в возрасте 60 лет скончался поэт, переводчик и публицист Аркадий Застырец.
Об этом сообщил в соцсети его друг – челябинский поэт Виталий Кальпиди. Известно, что в последние месяцы Аркадий Застырец был тяжело болен. Его последний пост в фейсбуке, опубликованный 12 декабря, был посвящен уходу из жизни его товарища – директора театра музкомедии Михаила Сафронова.
Аркадий Валерьевич Застырец родился 10 июня 1959 года в Свердловске. Закончил философский факультет Уральского государственного университета. В 1980-е годы сотрудничал с уральскими рок-группами, в том числе – «Трек», как автор текстов. Работал главным редактором газеты УрО РАН «Наука Урала». Как переводчик Аркадий Застырец адаптировал для современного театра «Фауста» и «Гамлета». Публиковался в журналах «Урал», «Знамя», «Новое литературное обозрение».
Сегодня в соцсети было опубликовано последнее стихотворение поэта.
Керчь-3
Мчу под откос горящим поездом
Из Петербурга снова в Керчь,
И кочегар смертельным поедом
Кидает в кровь горючий смерч.
Всё ярче топка разгорается,
И встречный ветер всё острей
В лицо морозными кидается
Костями алых снегирей.
А впереди уже не водится
Ни птиц, ни бодрых холодов,
Там чёрной ягоды расплодица
На гибких ветках берегов,
И мы с отцом идём по улице
В густой листве и фонарях,
А во дворе наш дом сутулится,
Ломая о колено страх.
И языки огня несметные,
И вся моя пустая плоть
Уходят в волны предрассветные,
Как соли малая щепоть.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 16.12.19
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