Ушел из жизни екатеринбургский поэт Аркадий Застырец

В Екатеринбурге в возрасте 60 лет скончался поэт, переводчик и публицист Аркадий Застырец.

Об этом сообщил в соцсети его друг – челябинский поэт Виталий Кальпиди. Известно, что в последние месяцы Аркадий Застырец был тяжело болен. Его последний пост в фейсбуке, опубликованный 12 декабря, был посвящен уходу из жизни его товарища – директора театра музкомедии Михаила Сафронова.

Аркадий Валерьевич Застырец родился 10 июня 1959 года в Свердловске. Закончил философский факультет Уральского государственного университета. В 1980-е годы сотрудничал с уральскими рок-группами, в том числе – «Трек», как автор текстов. Работал главным редактором газеты УрО РАН «Наука Урала». Как переводчик Аркадий Застырец адаптировал для современного театра «Фауста» и «Гамлета». Публиковался в журналах «Урал», «Знамя», «Новое литературное обозрение».

Сегодня в соцсети было опубликовано последнее стихотворение поэта.

Керчь-3

Мчу под откос горящим поездом

Из Петербурга снова в Керчь,

И кочегар смертельным поедом

Кидает в кровь горючий смерч.

Всё ярче топка разгорается,

И встречный ветер всё острей

В лицо морозными кидается

Костями алых снегирей.

А впереди уже не водится

Ни птиц, ни бодрых холодов,

Там чёрной ягоды расплодица

На гибких ветках берегов,

И мы с отцом идём по улице

В густой листве и фонарях,

А во дворе наш дом сутулится,

Ломая о колено страх.

И языки огня несметные,

И вся моя пустая плоть

Уходят в волны предрассветные,

Как соли малая щепоть.

Екатеринбург, служба информации

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