Екатеринбург и область находятся на пороге эпидемии ОРВИ

В Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Показатели приближаются к эпидпорогу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе в городе заболели ОРВИ 29,5 тысяч человек, в Екатеринбурге – 14,9 тысяч. На карантин полностью закрыт один детский сад, 88 садиков – частично (всего 109 групп). Также закрыта одна школа в Екатеринбурге.

Случаи гриппа, подтвержденные клинически, пока единичны, но первые заболевшие уже появились.

Екатеринбург, служба информации

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