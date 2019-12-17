В Екатеринбурге появились первые случаи гриппа

В Екатеринбурге зарегистрировано уже три случая гриппа. Первыми заболевшими стали двое детей, 6 и 11 лет, и один взрослый. Прививку они не ставили.

«Эпидемический подъем заболеваемости ожидается в январе, после новогодних каникул. Чтобы успел выработаться иммунитет, в настоящий момент рекомендуется защитить себя и своих близких», – прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Как сообщили в пресс-службе Городского центра медпрофилактики, поступила новая партия вакцин, 28 744 доз. Они содержат в себе антигены вирусов гриппа типа В линии «Ямагата» и «Виктория» – именно эти типы вируса циркулируют в мире, они появятся и на Урале. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или по месту работы.

Екатеринбург и область, как «Новый День» писал ранее, находятся на пороге эпидемии ОРВИ. В Екатеринбурге на карантин полностью закрыли одну школу и один детсад, еще в 88 садиках закрыты группы, где было много заболевших малышей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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