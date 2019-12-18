Утонувший экскаватор вытащили из озера с помощью военной техники (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня к вечеру завершилась операция по спасению второго экскаватора из озера под Екатеринбургом. Две землеройных машины затонули еще 13 декабря на месте строительства будущей трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. Один экскаватор удалось извлечь в день инцидента. Для продолжения спасательной операции была привлечена военная техника ЦВО.

Спасение второго экскаватора

«Строительная организация ПКС «Базис» обратилась к управлению ЦВО с просьбой оказать помощь в подъеме одного экскаватора, застрявшего в заболоченной местности реконструируемого участка путепровода. На место был отправлен БРЭМ-1», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГМК, отвечающей за ход строительных работ.

На месте инцидента исполнительный директор ПСК «Базис» Евгений Харин рассказал журналистам, что вины экскаваторщиков в инциденте нет. «В связи с подъемом уровня воды в озере произошло подмывание перемычки. Экскаватор находился в сухом месте, производил работы. В связи с подъемом воды произошло подмывание перемычки и участок производства работ затопило», – сообщил он.

Спасение первого экскаватора

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 18.12.19

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