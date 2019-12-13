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Пятница, 13 декабря 2019, 13:37 мск

Новости Екатеринбург

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Из озера под Екатеринбургом начали вытаскивать экскаваторы-утопленники (ФОТО)

На границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы началась спасательная операция – кран будет вытаскивать утонувшие экскаваторы.

Как передает корреспондент «Нового Дня», в эти минуты идет подготовка, кран ставят на опоры, рабочие обсуждают, как именно доставать из озера технику. Отметим, одна из машин ушла в воду по кабину, второй экскаватор застрял в земле, окунув ковш в водоем. Дорогу близ места происшествия частично перекрыли.

Напомним, сегодня утром в озеро провалились экскаваторы, работавшие на месте строительства будущей трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. «Во время проведения дорожно-строительных работ в условиях положительной температуры и подъема уровня воды произошло сползание тяжелой техники, управляемой представителями субподрядной организации. Люди не пострадали», – комментировали ранее в пресс-службе УГМК, отвечающей за ход строительных работ.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Светлана Загороднева

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,