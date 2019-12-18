Из-за утонувшего экскаватора перекроют выезд на Верхнюю Пышму через Уралмаш

На озере под Екатеринбургом сегодня состоится еще одна попытка вытащить экскаватор, который затонул 13 декабря. Из-за этого будут перекрывать дорогу из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

«В эти минуты УГМК приступает к аварийно-спасательным работам в районе выезда с проспекта Космонавтов на Верхнюю Пышму. Речь идет о двух экскаваторах, которые утонули на днях. В связи с этим на час будет полностью закрыто движение от поворота с Космонавтов на Пышму, а также съезды. Проехать можно будет только направо по Космонавтов в сторону объездной», – сообщил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Экскаваторы, которые ушли в воду, работали на строительстве трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. Один из них погрузился только ковшом, его вызволили в тот же день. Тот, что оказался в воде практически полностью, оказалось вытащить сложнее. Его планировали так же, как и первый, тянуть краном. В выходные появилась идея снизить уровень воды и посмотреть, сможет ли техника выбраться своим ходом. «А второй там так и стоит, только уже утонул, один ковш видно», – накануне описал происходящее читатель «Нового Дня».

Строительная компания «Базис», которой принадлежит техника, обратилась к управлению ЦВО с просьбой оказать помощь в подъеме застрявшего экскаватора. На место была отправлена БРЭМ-1 – бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Работы планируется завершить в течение дня, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе УГМК.

Екатеринбург, служба информации

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