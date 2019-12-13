Под Екатеринбургом в озеро провалились два экскаватора

Под Екатеринбургом, на границе с Верхней Пышмой, в озеро провалились два экскаватора. Инцидент произошел у остановки общественного транспорта «Проезжая». Техника там находится для проведения строительных работ на месте будущей трамвайной линии, которая свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

«Во время проведения дорожно-строительных работ в условиях положительной температуры подъема уровня воды произошло сползание тяжелой техники, управляемой представителями субподрядной организации. Люди не пострадали. В настоящее время ведутся аварийные работы по извлечению ее из болота. На сроки окончания строительства данная ситуация не повлияет», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК, отвечающей за ход строительных работ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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