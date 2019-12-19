Замглавы минстроя объяснил, зачем упразднять деревни-призраки

Замглавы областного Минстроя Владимир Вениаминов пояснил, почему власти упраздняют деревни-призраки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом чиновник рассказал на заседании комитета заксо по МСУ. По его словам, это связано с тем, что областные власти должны исполнять задачи, поставленные вышестоящими властями. В частности, в 2020 году должны быть поставлены на кадастровый учет не менее 80 процентов населенных пунктов. Муниципалитеты проводят ревизию, чтобы не тратить бюджетные средства на работу с фактически не существующими деревнями. Другой вариант – когда деревня или поселок фактически входит в состав ближайшего города.

Добавим, сегодня на заседании комитета обсуждали упразднение деревень Антоновка (Таборинский район), Новая (Слободотуринский район) и поселка Подгорный (Полевской ГО).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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