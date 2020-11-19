В Свердловской области ликвидируют еще один поселок-призрак

В Свердловской области упразднят поселок Ломовский Кировградского городского округа. С такой инициативой Кировградская гордума вышла в региональное заксобрание.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что на территории поселка Ломовский, который занимает 3 га, нет ни постоянных жителей, ни дорожно-транспортной инфраструктуры, ни магазинов, ни жилых домов, ни объектов социального и культурного назначения. Вероятно, законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания 8 декабря.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2019 года замглавы областного минстроя Владимир Вениаминов пояснил депутатам, почему власти упраздняют деревни-призраки. В 2020 году необходимо поставить на кадастровый учет земельные участки не менее чем 80 % населенных пунктов. Поэтому муниципалитеты проводят ревизию, чтобы не тратить бюджетные средства на работу с фактически не существующими деревнями. Например, только в Талицком районе за последние несколько лет исчезли шесть деревень и поселков.

Кировград, Елена Владимирова

Кировград. Другие новости 19.11.20

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