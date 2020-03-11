В Свердловской области ликвидируют еще один заброшенный поселок

В Талицком районе Свердловской области собираются ликвидировать еще один поселок, в котором никто не живет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внесла в заксобрание дума Талицкого городского округа. В пояснительной записке говорится, что в поселке Пульниково нет ни постоянно проживающего населения, ни жилых, ни административных и хозяйственных построек, нет социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Добавим, согласно Всенародным переписям населения 2002 и 2010 годов в Пульниково уже никто не жил. Это уже шестой населенный пункт Талицкого района, которые в последние годы фактически исчез с лица земли.

Напомним, в конце 2019 года замглавы областного минстроя Владимир Вениаминов пояснил депутатам, почему власти упраздняют деревни-призраки. В 2020 году должны были быть поставлены на кадастровый учет земельные участки не менее чем 80 % населенных пунктов. Поэтому муниципалитеты проводят ревизию, чтобы не тратить бюджетные средства на работу с фактически не существующими деревнями.

Талицкий район, Евгения Вирачева

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