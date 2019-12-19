В торговых центрах Екатеринбурга открылись прививочные пункты

Управление здравоохранения Екатеринбурга мобилизует бригады медиков для бесплатной вакцинации против гриппа.

«Новая отечественная вакцина поступила в Екатеринбург. И сейчас, пока эпидемиологическая ситуация с гриппом не достигла пиковых показателей, еще не поздно поставить прививку. Врачи рекомендуют защитить свой организм до начала новогодних каникул при условии, что вы здоровы. Если имеются признаки недомогания, например, слегка повышенная температура, покрасневшее горло или насморк, прививку лучше отложить», – рассказали в пресс-службе горздрава. По словам медиков, новая вакцина содержит типы вируса В линии «Ямагата» и «Виктория», которые сейчас циркулируют во всем мире, в том числе и в Екатеринбурге.

С сегодняшнего дня и до следующего вторника привиться от гриппа можно в городских торговых центрах.

19 декабря:

– ТЦ «Белка» с 15.00 до 19.00

– ТЦ «КОР» (ул. Высоцкого,45) с 11.00 до 15.00

– ТЦ «Кировский» (ул. Сиреневый бульвар, 2) с 10.00 до 15.00

– ТЦ «Аида» (ул. Блюхера, 45) с 11.00 до 15.00

– ТЦ «Сима-ленд» (ул. Черняховского, 86 к 8) с 11.00 до 13.00

– ТДЦ «Свердловск» (ул. Героев России, 2) с 11.00 до 15.00

20 декабря:

– ТЦ «Гранат» с 10.00

– ТРЦ «Гринвич» с 11.00

– ТЦ «Дирижабль» с 11.00 до 14.00

– ТЦ «Мегаполис» с 12.00 до 15.00

– ТЦ «Ботаника-Молл» с 14.00 до 17.00

– ТЦ «Сима-ленд» (ул. Черняховского, 86 к 8) с 14.00 до 16.00

– ТЦ «Лента» (22 партсъезда, 2) с 9.00 до 12.00

– ТЦ «Светлореченский» с 16.00 до 19.00

21 декабря:

– ТЦ «Лента» (22 партсъезда, 2) 21.12.19. с 9.00 до 14.00

23 декабря:

– ТЦ «Сима-ленд» (ул. Черняховского, 86 к 8) 23.12.19 с 14.00 до 16.00

24 декабря:

– ТЦ «Сима-ленд» (ул. Черняховского, 86 к 8) с 14.00 до 16.00

– ТЦ «О'Кей» (ул. Академика Шварца, 15) с 14.00 до 17.00

Также в субботу и воскресенье с 8 до 20 часов будут работать прививочные кабинеты во всех городских больницах. Жителям рекомендуется иметь при себе полис и паспорт.

Отметим, что сейчас в Екатеринбурге зарегистрировано около 15 тысяч случаев ОРВИ (эпидпорог превышен на 3,7%). Уже появились первые случаи лабораторно подтвержденного гриппа – заболели пять человек, один взрослый и четыре ребенка в возрасте от 4 до 12 лет.

Екатеринбург, служба информации

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