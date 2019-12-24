В Екатеринбурге последний день можно поставить прививку от гриппа в торговых центрах (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня завершается акция по вакцинации от гриппа. С 19 декабря жители города могли поставить прививки в торговых центрах уральской столицы.

Уральцев прививают от гриппа в ТЦ

Например, вчера мобильный пункт вакцинации был развернут в «Гринвиче», а сегодня, 24 декабря, привиться от гриппа все желающие смогут в торговом центре «Сима-ленд» с 14:00 до 16:00, а также в торговом центре «О'Кей» на улице Академика Шварца, 15, с 14:00 до 17:00, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

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Екатеринбург, Елена Сычева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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