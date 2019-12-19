Уральцы рассказали, что спросили бы у Путина, а какие вопросы задавать не стали бы (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы спросить у прохожих: какие вопросы они задали бы президенту РФ Владимиру Путину во время традиционной пресс-конференции. Уральцы ответили, что их волнуют темы благосостояния, повышения пенсионных выплат, а также обратили бы внимание лидера страны на проблемы в сфере медицины и образования. Некоторые заявили, что не стали бы расспрашивать президента про его личную жизнь или уровень доходов. Самые яркие ответы – в нашем опросе.

О чем не стоит спрашивать Путина

Сегодня проходит ежегодная пресс-конференция, где лидер страны отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире. Во время диалога с представителями СМИ Владимир Путин не оставил без внимания вопрос президентства одного человека на протяжении нескольких сроков, так как по этому поводу высказывают претензии «некоторые политологи». «Что касается президентства, два срока подряд я был, потом освободил место, а затем вернулся. Некоторых это смущает, вероятно, эту оговорку «подряд» можно и убрать», – сказал Владимир Путин.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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