Путин: Конституцию можно скорректировать и убрать оговорку о двух сроках президентства подряд

Конституция – живой инструмент, но менять, принимать новую не следует, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции. «Есть фундаментальные вещи, которые нужно реализовать, есть над чем работать. Это касается первой главы. Ее трогать нельзя. Остальное можно корректировать», – считает российский лидер.

Он так же отметил, что можно рассмотреть возможность расширения полномочий парламента. Не оставил без внимания и вопрос президентства одного человека на протяжении нескольких сроков, так как по этому поводу высказывают претензии «некоторые политологи». «Что касается президентства, два срока подряд я был, потом освободил место, а затем вернулся. Некоторых это смущает, вероятно, эту оговорку «подряд» можно и убрать», – сказал Владимир Путин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.12.19

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