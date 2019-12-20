российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 декабря 2019, 12:56 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Сходить на дискотеку, валять дурака, напиться. Чего хотят уральские мэры (ФОТО)

Главы свердловских муниципалитетов поделились, чем займутся в новогодние праздники. Мечты мэров выяснил бизнес-тренер Владимир Соловьев, который вместо губернатора заправлял на сегодняшнем совете при губернаторе в «Экспо-центре». Чиновники должны были написать пожелания, которые затем вывели в облако слов. Вышло довольно откровенно и «по-простому», самые популярные варианты – семья, отдых, работа, праздновать, спать.

Но нашлись и более интересные варианты. Некоторые главы пожелали:

– напиться

– [провести каникулы] без происшествий в городе

– любимого

– секс

– дурака валять

– сходить на дискотеку

– не разговаривать

– в баню с коллегами

– молиться о порядке в ЖКХ.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

Екатеринбург засыпает снегом, хотя мэрия заявляет о круглосуточной уборке дорог (ФОТО). / В Екатеринбурге за два часа случилось 15 ДТП (ФОТО). / Мэрам пожелали новогоднего настроения, а они попросили денег (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,