Сходить на дискотеку, валять дурака, напиться. Чего хотят уральские мэры (ФОТО)

Главы свердловских муниципалитетов поделились, чем займутся в новогодние праздники. Мечты мэров выяснил бизнес-тренер Владимир Соловьев, который вместо губернатора заправлял на сегодняшнем совете при губернаторе в «Экспо-центре». Чиновники должны были написать пожелания, которые затем вывели в облако слов. Вышло довольно откровенно и «по-простому», самые популярные варианты – семья, отдых, работа, праздновать, спать.

Но нашлись и более интересные варианты. Некоторые главы пожелали:

– напиться

– [провести каникулы] без происшествий в городе

– любимого

– секс

– дурака валять

– сходить на дискотеку

– не разговаривать

– в баню с коллегами

– молиться о порядке в ЖКХ.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

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