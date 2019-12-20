Пробки в Екатеринбурге достигли 10 баллов

В Екатеринбурге к вечеру серьезно затруднилась ситуация на дорогах. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», трафик оценивается в 10 баллов. В центре города движение автомобилей и общественного транспорта практически парализовано, очень много ДТП.

Напомним, под утро в Екатеринбурге начался сильный снегопад, который продолжался весь день. Дороги быстро засыпало, оперативно расчистить их коммунальщикам не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

Чиновнику свердловского минАПК дали 10 лет за торговлю удостоверениями трактористов. / На Серовском тракте легковушка снесла пешеходов. Погиб нижнетагильский активист (ФОТО). / Прокуратура проверит школу, в которой ученики коррекционного класса вынуждены заниматься в коридоре (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»