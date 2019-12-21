На уральской индустриальной биеннале посетители подменили работу американской художницы

Уральская биеннале современного искусства, которая уже завершилась в Екатеринбурге, не обошлась без курьезного случая. Как рассказала в интервью Strelka Mag куратор выставки Шаоюй Вэн, кто-то из посетителей забрал с собой работу художницы Джилл Магид «Я свет миру», подменив ее на копию.

Случай произошел незадолго до закрытия биеннале. Украденная инсталляция состояла из оптического прицела и позолоченной книги Булгакова «Мастер и Маргарита». Похититель подменил все составляющие – вместо прицела поставил другой прибор, а под ним случайную книжку.

«Конечно, нам пришлось решать вопрос со страховкой и выплатами художнице. Но люди, укравшие работу, наверняка очень вдохновились ей. Ведь они сильно постарались, чтобы найти ей замену, а не оставили просто пустой пьедестал. Копия работы выглядит ужасно, она далека от оригинала, но весь процесс кражи, очевидно, был хорошо спланирован. Возможно, эти люди не один раз приходили на выставку, наблюдали и выбирали наиболее удачный момент для кражи. Мне кажется, эту ситуацию можно тоже рассматривать в качестве особого способа взаимодействия с предметом искусства», – рассказала Шаоюй Вэн.

Напомним, пятая Уральская индустриальная биеннале проходила в Екатеринбурге с 12 сентября по 1 декабря. Она была посвящена теме бессмертия. Выставки проходила на территории Уральского оптико-механического завода и кинотеатре «Колизей».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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