Суд пересмотрит оправдательный приговор подростку, который выкинул младенца из окна

Прокуратура потребовала пересмотреть приговор 17-летнему парню, который выбросил из окна младенца. В первой инстанции подростка оправдали.

Как сообщили в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, гособвинение считает, что Североуральский городской суд сделал выводы, не соответствующие реальной картине случившегося, кроме того, были нарушены уголовно-процессуальные нормы. Мать младенца также просит пересмотреть оправдательное решение.

Подростка, напомним, оправдали 10 декабря, не найдя в его действиях состава преступления. Летом этого года, как полагает следствие, парень выбросил из окна младенца 2019 года рождения, в момент, когда его мать отлучилась. По счастью, ребенок выжил, его смог поймать прохожий. Предположительно, подросток был пьян. Молодой человек же говорит, что малыш выпал сам, якобы парня в квартире в этот момент не было – но возраст ребенка ставит под сомнение его способность самостоятельно залезть на подоконник.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 23.12.19

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