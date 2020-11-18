Североуралец, выкинувший младенца из окна, отделался условным сроком

Североуральский городской суд признал виновным 18-летнего местного жителя в покушении на убийство малолетнего. Ему грозит 4 года лишения свободы условно, однако приговор в законную силу пока не вступил. Об этом «Новому Дню» сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Напомним, летом 2019 года 17-летний местный житель выбросил из окна младенца 2019 года рождения, когда его мать отлучилась. Обвиняемый разбил стекло в спальне, после чего выбросил новорожденного ребенка на бетонную отмостку дома. По счастью, младенца поймал прохожий, который наблюдал за действиями преступника. Сам же подросток уверял, что малыш, которому на тот момент было 2,5 месяца, выпал сам, а его в квартире в этот момент вообще не было.

10 декабря 2019 года суд Североуральска оправдал молодого человека в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. Однако областная прокуратура потребовала пересмотреть приговор, полагая, что выводы суда первой инстанции не соответствуют реальной картине случившегося, кроме того, были нарушены уголовно-процессуальные нормы.

В ходе повторного рассмотрения дела гособвинение предоставило достаточно доказательств для привлечения молодого человека к ответственности. В марте 2020 года Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил оправдательный приговор городского суда. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Исполняющий обязанности прокурора Североуральска предложил назначить обвиняемому наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако молодому человеку назначили 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. «Приговор не выступил в законную силу. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Североуральск, Екатеринбург, Марина Симбирятина

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