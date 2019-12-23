Кофейни и этнические рестораны – новый тренд гастрономического Екатеринбурга

Рынок общественного питания в Екатеринбурге, несмотря на спад в экономике, чувствует себя отлично. За последние пять лет в городе дополнительно открылись 36 ресторанов, 65 баров и кафе, 86 сетевых фастфудов. Но самыми востребованными среди екатеринбуржцев остаются кофейни. С 2014 по 2019 годы их количество выросло в 2,5 раза – с 79 до 191.

Популярность кофеен объясняется довольно просто. Чтобы открыть новое заведение, предпринимателю требуется меньше финансовых вложений и меньше площадей. А культура потребления кофе в России приблизилась к западной, например, кофе навынос стало ежедневной привычкой среднестатистического жителя мегаполиса. Кроме того, кофейни в битве за клиентов повышают уровень бариста и качество самого напитка.

В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга отметили еще одну тенденцию в общепите. В последнее время в уральской столице идет бурное развитие этнических ресторанов с различными национальными кухнями: китайской, японской, тайской, мексиканской, русской, итальянской, паназиатской и прочими. Параллельно развивается другой тренд – семейные рестораны с уютной обстановкой, непритязательным меню и детским уголком, где за малышами может присмотреть воспитатель.

Еще одна примета времени – мода на ЗОЖ в меню. Люди стремятся составить рацион питания с учетом состояния собственного здоровья, и персоналу предприятия общепита приходится приспосабливаться под эти запросы. К примеру, в последние годы екатеринбургские рестораны и кафе переходят на продукты от местных производителей (мясо, рыба, молочные, сыр, овощи, фрукты, зелень), следуя европейскому правилу.

Что касается экономической стороны вопроса, то чаще всего сетевые рестораны в Екатеринбурге работают по модели франшизы. В последнее время наметилось переселение сетевиков в торговые центры – так общепит обеспечивает себе рост посетителей и, соответственно, прибыли.

Конкуренция заставляет рестораторов искать новые способы продвижения. Сейчас, как правило, любое заведение имеет собственный сайт или аккаунт в соцсетях.

«Согласно последним исследованиям, 39% россиян просматривают сайты ресторанов перед их посещением. После посещения заведений около 16% опрошенных делятся положительными отзывами о них в социальных медиа, а 12% рассказывают о негативном опыте», – отметили в комитете по товарному рынку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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