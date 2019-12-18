Слух дня: рестораторы не могут найти клиентов на Новый год. Денег нет

Пока власти говорят о росте доходов населения, люди продолжают ужиматься в своих расходах. Пустоту кошельков на себе прочувствовали рестораторы и организаторы новогодних ярмарок.

В ресторанах депрессия: «Троекуров» простаивает, «Рози Джейн», «Агонь» и прочие «Ребра» аналогично. Известные заведения уже начали отменять завтраки – популярностью пользоваться перестали. Теперь же под угрозой выручка от новогодних вечеринок. Если раньше в популярных местах все было забронировано уже к концу осени, то теперь даже за две недели до праздника можно найти свободные столики.

Люди экономят и в повседневной жизни, отказываясь от ужинов в ресторанах в пользу домашних или фуд-кортов. На праздники тоже денег нет. Корпоративы многие в этом году проводят скромнее – или в офисе, или вовсе не проводят.

Такая же беда у организаторов и участников ярмарок – посетителей мало, а те, кто приходят, не готовы оставлять серьезные суммы.

Екатеринбург, Елена Иванова

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