Наркологи: со снюсом ребенок съедает пять пачек сигарет

Специалисты Областной наркологической больницы и филиала «Урал без наркотиков» рассказали школьникам, учителям и родителям Каменска-Уральского об опасности современных психоактивных веществ, таких как снюс. Об этом сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики.

«Уже несколько недель мы можем наблюдать то, как активно поднята тема распространения современных видов психоактивных веществ среди молодежи. Речь о подушечках, которые называют снюсом, и леденцах, содержащих в себе никотин в высокой концентрации. Мода на них впоследствии может представлять реальную угрозу развития наркотической зависимости и вести к необратимым последствиям для здоровья подрастающего поколения», – подчеркивает главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Наркологи напоминают родителям и педагогам о косвенных признаках употребления подушечек и леденцов с высоким содержанием никотина. Чаще всего после эффекта эйфории у ребенка отмечаются следующие последствия: общее ухудшение состояния, вялость, слабость, головная боль. При интоксикации – тошнота и рвота. Сопутствующим симптомом от действия никотина является тахикардия и повышение артериального давления, которое может повлечь за собой остановку сердца. Это вызвано тем, что вещество при сублингвальном потреблении сразу же впитывается в кровь, минуя печень.

Одна доза вещества содержит в себе 60-90 миллиграммов никотина, в то время как в сигарете содержится от одного до трех миллиграммов никотина. По данным токсикологов, смертельная доза никотина составляет от полумиллиграмма до одного миллиграмма на килограмм веса тела человека. Для взрослого человека весом 70 килограммов смертельной дозой является 70 миллиграмм никотина. Для ребенка весом в 35-40 килограмм смертельная доза составляет 30-40 миллиграммов соответственно. Таким образом, при сублингвальном употреблении за короткое время ребенок получает дозу никотина равную, в среднем, пяти пачкам сигарет.

При регулярном употреблении снижается умственная активность, а также с большой долей вероятности формируется никотиновая зависимость. Также вредные вещества в составе ПАВ могут привести к заболеваниям десен и зубов и увеличению риска развития онкологических заболеваний таких, как рак гортани, пищевода, желудка.

Напомним, ранее участники «женской фракции» Екатеринбургской гордумы подготовили обращение в Госдуму с просьбой запретить ввоз снюса на территорию России. Также они поддержали федеральный законопроект, запрещающий торговлю насваем, снюсом и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные.

Каменск-Уральский, служба информации

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