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Вторник, 24 декабря 2019, 10:14 мск

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Пассажирский автобус из Каменска-Уральского съехал в кювет (ФОТО)

На трассе вблизи Каменска-Уральского сегодня утром случилось ДТП – рейсовый пассажирский автобус съехал с проезжей части и оказался в кювете. По словам очевидцев, это произошло на пятом километре от села Покровское. На помощь к застрявшему транспорту приехала пожарная машина, а также другой рейсовый автобус.

По информации свердловской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия, передает корреспондент РИА «Новый День». В справочной автовокзала Каменского-Уральского сообщили, что следующий рейс попавшего в аварию автобуса был отменен.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 24.12.19

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