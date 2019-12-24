Пассажирский автобус из Каменска-Уральского съехал в кювет (ФОТО)

На трассе вблизи Каменска-Уральского сегодня утром случилось ДТП – рейсовый пассажирский автобус съехал с проезжей части и оказался в кювете. По словам очевидцев, это произошло на пятом километре от села Покровское. На помощь к застрявшему транспорту приехала пожарная машина, а также другой рейсовый автобус.

По информации свердловской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия, передает корреспондент РИА «Новый День». В справочной автовокзала Каменского-Уральского сообщили, что следующий рейс попавшего в аварию автобуса был отменен.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 24.12.19

Дело уральца, зарубившего кошек, вновь вернется в суд (ФОТО). / Заксо единогласно приняло закон о создании нового района (КАРТА). / Завершение гранитного благоустройства на тротуарах в центре Екатеринбурга отложили до весны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»