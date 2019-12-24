Съехавший в кювет автобус из Каменска-Уральского стал зачинщиком массового ДТП

В свердловском управлении ГИБДД рассказали подробности утреннего происшествия с рейсовым автобусом на трассе Екатеринбург – Курган.

ДТП случилось около 10 часов утра на 74 километре трассы Екатеринбург – Курган. Водитель автобуса не выдержал дистанцию до автомобиля ВАЗ, идущего впереди, и съехал с проезжей части. ВАЗ столкнулся с «Тойотой», а иномарка в свою очередь влетела в «Ниссан». В результате массового ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. В момент аварии в автобусе было 15 пассажиров. Людей забрал другой рейсовый автобус, который ехал следом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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