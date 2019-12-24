Осужден убийца, которого спустя 9 лет после преступления нашли по шнурку

В Екатеринбурге вынесен приговор 63-летнему тюменцу, который еще в 2010 году убил екатеринбурженку.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном управлении СКР по Свердловской области, и до, и после убийства преступник неоднократно оказывался за решеткой. Установлено, что в 2010 году он бродяжничал в Екатеринбурге после очередного выхода из колонии. В пресс-службе прокуратуры добавили, что мужчину зовут Аркадий Айнулин. В апреле 2010 года на улице Черняховского он увидел женщину 1946 г.р., которая шла в коллективный сад с садовой утварью и велосипедом. Он привязался к ней с разговором, потянул в сторону от тропинки, и женщина стала звать на помощь. Чтобы заставить ее замолчать, Айнулин накинул ей на шею шнурок, который был у него в кармане куртки, и задушил. После чего уехал на поезде в другой регион. Раскрыть убийство по горячим следам не удалось.

Однако шнурок – орудие убийства – остался у сыщиков. В январе 2019 года после проведения с ним очередной экспертизы на нем нашли следы Айдулина. Была назначена еще одна молекулярно-генетическая судебная экспертиза, подтвердившая выводы первого экспертного исследования. Мужчина признал свою вину. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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