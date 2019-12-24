Стадион «Екатеринбург Арена» окончательно перешел в областную собственность

Свердловские власти завершили процесс приема стадиона «Екатеринбург Арена» на баланс области. Специально для этого было создано государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена».

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, в областную собственность принято 24 объекта недвижимого имущества, включая само здание стадиона, а также здания и сооружения, входящие в его имущественный комплекс.

Напомним, во время работы согласительной комиссии по бюджету-2020 депутаты заксо интересовались, когда кресла с временных трибун стадиона будут распределены по муниципалитетам. На 12 тысяч кресел подано уже 90 тысяч заявок от различных территорий. Замминистра физкультуры и спорта Сергей Набоких тогда ответил, что это случится не скоро, так как демонтаж временных трибун – это тоже часть реконструкции стадиона, а она начнется только в 2020 году.

Екатеринбург, служба информации

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