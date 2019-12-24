Несколько десятков домов в Железнодорожном районе остались без отопления

Сегодня днем остыли батареи и пропала горячая вода в части Железнодорожного района, Екатеринбурга, примыкающей к станции метро «Динамо».

Как рассказал РИА «Новый День» житель дома на улице Братьев Быковых, вернувшись вечером домой, он обнаружил, что температура воздуха в квартире – около +17 градусов. «В санузле моей квартиры проходит труба центрального отопления, если не на весь дом, то на подъезд точно. Эта обычно горячая труба не отличалась по нагреву от радиаторов отопления», – рассказал горожанин. В одном из соседних домов, в Красном переулке, батареи холодные, но горячая вода в кранах пока есть.

Автоответчик УК «РЭМП Железнодорожного района» сообщает, что проводятся ремонтные работы на тепломагистрали М-08, в результате чего может быть нарушено теплоснабжение и ГВС в ряде домов на улицах Азина, Мамина-Сибиряка, Братьев Быковых, Свердлова, Еремина, в переулке Красном, на Мельковской, Гражданской, Кимовской, Машинистов, Лермонтова. Закончить работы обещают к 8 утра 25 декабря.

Екатеринбург, служба информации

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