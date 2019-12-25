Батареи в Железнодорожном районе начали согреваться

В тех домах Железнодорожного района, где вчера остыли батареи, отопление уже должно вернуться к нормативным показателям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, ремонтные работы на улице Челюскинцев, из-за которых в части района были снижены параметры подачи отопления и ГВС, завершились еще вчера в 22:00. Если в каких-то домах батареи не прогрелись, то причину следует уточнить в управляющей компании. В то же время из-за потепления на улице температура теплоносителя также автоматически снижается. В компании напомнили, что нормативная температура в помещениях составляет +18. В УК РЭМП «Железнодорожного района» сообщили, что в те дома, жители которых жалуются на холод, выезжают специалисты.

Напомним, вчера в УК «РЭМП Железнодорожного района» сообщили, что проводятся ремонтные работы на тепломагистрали М-08, в результате чего может наблюдаться «ухудшение параметров» теплоснабжения и ГВС в ряде домов на улицах Азина, Мамина-Сибиряка, Братьев Быковых, Свердлова, Еремина, переулке Красном, Мельковской, Гражданской, Кимовской, Машинистов, Лермонтова. Закончить работы обещали к 8 утра 25 декабря.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.12.19

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