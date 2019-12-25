В аэропорту Екатеринбурга отключилось все оборудование

В екатеринбургском аэропорту Кольцово чрезвычайное происшествие – там пропало электричество.

«Вышли из строя все системы, все компьютеры. Все остановилось – даже эскалаторы стоят. Система висит. Тишина. Даже объявления не могут озвучивать», – рассказал паблику «Интересный Екатеринбург» Александр Пушкарев.

Добавим, что не работает даже онлайн-табло аэропорта, по сообщениям очевидцев, людей на рейсы регистрируют вручную.

В пресс-службе аэропорта «Новому Дню» информацию подтвердили. Сейчас там готовят более полный комментарий по поводу случившегося и причин ЧП.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.19

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