российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 декабря 2019, 08:53 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В аэропорту Екатеринбурга отключилось все оборудование

В екатеринбургском аэропорту Кольцово чрезвычайное происшествие – там пропало электричество.

«Вышли из строя все системы, все компьютеры. Все остановилось – даже эскалаторы стоят. Система висит. Тишина. Даже объявления не могут озвучивать», – рассказал паблику «Интересный Екатеринбург» Александр Пушкарев.

Добавим, что не работает даже онлайн-табло аэропорта, по сообщениям очевидцев, людей на рейсы регистрируют вручную.

В пресс-службе аэропорта «Новому Дню» информацию подтвердили. Сейчас там готовят более полный комментарий по поводу случившегося и причин ЧП.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.19

Экс-сотрудник колонии заплатит 700 тысяч за доставку заключенному 27 телефонов. / «МегаФон» выяснил, куда уральцы поедут отмечать Новый год. / Батареи в домах Железнодорожного района начали согреваться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Кольцово рассказали о причинах сбоя оборудования

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,