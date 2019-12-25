В Кольцово рассказали о причинах сбоя оборудования

В Екатеринбурге с утра была затруднена работа аэропорта Кольцово, как уже писал «Новый День», там не работала электроника и все приспособления, которые так или иначе управляются с помощью внутренних систем, включая эскалаторы.

Читательница агентства Юлия рассказала, что люди не могли попасть на парковку и выехать с нее – шлагбаумы поднимали руками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, примерно в 09:20 начались перебои с интернетом. «Это негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. Были проведены работы по восстановлению полной работоспособности сервисов. С 10:40 работа сервисов восстановлена», – пояснили в Кольцово, уточнив, что речь не идет о хакерской атаке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.19

В центре Екатеринбурга закрыли ночной клуб из-за нарушений пожарной безопасности. / В аэропорту Екатеринбурга отключилось все оборудование. / Экс-сотрудник колонии заплатит 700 тысяч за доставку заключенному 27 телефонов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»