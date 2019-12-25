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Среда, 25 декабря 2019, 10:00 мск

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Онкологи жалуются на побочку от российских дженериков, которыми лечат детей

19 жалоб на препараты, которыми лечат детей, направили за последние два года в Росздравнадзор врачи Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ (Екатеринбург). Как сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на детского онколога, зам главврача ОДКБ Ларису Фечину, замечания детских онкологов касаются серьезных побочных эффектов при использовании российских и импортных дженериков, а также их низкой активности. Практика показала, что L-аспарагиназа российского производителя практически неактивна на седьмые сутки введения. Воздействие препарата на опухоль оказалось значительно ниже, чем рассчитывали врачи.

Из 19 извещений, отправленных Центром онкологии и гематологии ОДКБ в Росздравнадзор в 2018-2019 годы, 10 приходится на препараты отечественных производителей («Натива», «ОЗОН фармацевтика», «Фармстандарт» (Уфа-Вита), «Верофарм», «ЛЭНС-Фарм», «Синтез»). Оставшиеся девять жалоб касаются препаратов иностранных компаний («Медак Гмбх», «Джензайм Европа Б.В.», «Фармахеми Б.В.», «Бакстер Онкология Гмбх», «Джодас Экспоим Пвт. Лтд», LEK).

Российские предприятия могут использовать некачественное сырье, предположила Фечина в разговоре с «Фармацевтическим вестником». По ее словам, дженерики не проходят полноценных клинических испытаний и предсказать их действие на организм затруднительно.

В ОДКБ также указывают, что российские фармкомпании, предлагающие широкую линейку противоопухолевых средств, выпускают не все лекарственные формы и дозировки, нужные для лечения детских онкологических заболеваний. Например, препарат цитарабин в России производят только по 100 мг, а дозы 500 мг, 1000 мг и 5000 мг приходится закупать у иностранных фармкомпаний.

Отметим, что аналогичные претензии к дженерикам, применяющимся в детской онкологии, ранее высказывали специалисты РОНЦ им. Н.Н. Блохина. В докладной записке в адрес Минздрава и главного детского онколога-гематолога России академика Александра Румянцева они привели конкретные примеры побочных реакций, требующих корригирующей терапии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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